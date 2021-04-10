Успехи Колесникова в кроле, рекорд Европы Рылова и разочарование Ефимовой: чем закончился ЧР по плаванию в Казани

В Казани завершился чемпионат России по плаванию, по итогам которого будет сформирована сборная для выступления на Олимпийских играх в Токио. Климент Колесников прошёл отбор на двух самых коротких дистанциях вольного стиля. Евгений Рылов обновил рекорд Европы в заплыве на 200 метров на спине. Юлия Ефимова не смогла отобраться в двухсотметровке брассом, в которой выиграла два последних чемпионата мира.

Вольный стиль

Климент Колесников заслужил титул главного героя чемпионата России в Казани. Если раньше он воспринимался в первую очередь как очень быстрый пловец на спине, что подтвердили его золото на 50-метровке и серебро с олимпийской квотой на дистанции вдвое длиннее, то теперь он может считаться и главным спринтером вольного стиля.

Сначала Колесников разгромил всех пловцов, которые специализируются на стометровке и рассчитывали в ней побороться за олимпийские медали. Он был непобедим на всех предварительных стадиях, а в финале проплыл за 47,31 секунды, побив на 12 сотых рекорд России Владислава Гринёва.

Сам бывший обладатель достижения занял третье место, уступив ещё одному пловцу, изменившему своему стилю — специалисту баттерфляя Андрею Минакову. Все трое выплыли из 48 секунд, что было необходимо для попадания на ОИ. Однако, согласно квоте, квалификацию в олимпийскую сборную на индивидуальной дистанции проходят только двое спортсменов. Так что бронзовый призёр чемпионата мира сможет поплыть 100 метров уже только в эстафете. В неё также отобрались Владимир Морозов, Александр Щёголев и Иван Гирёв, проплывшие в финале лучше норматива.

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У Гринева ещё оставался шанс отобраться на 50-метровке, но там ещё в полуфинале свои претензии на золото обозначил Морозов. Он финишировал с результатом 21,59 секунды, а в финале сбросил ещё 0,17 секунды — быстрее Морозов плавал только тогда, когда побил рекорд России в 2019 году.

В споре за второе место развернулась нешуточная борьба между Колесниковым и Ильёй Шевченко. Они оба показали одинаковое время 22,01 секунды, что совпадает с отборочным нормативом на Олимпиаду. По правилам, место в команде в таком случае получает тот, кто выступил лучше в полуфинале, и там на одну сотую секунды быстрее оказался Колесников. Таким образом, он вновь отобрал путёвку у чистых спринтеров-кролистов и сможет побороться в Токио сразу за пять медалей — три личные и две эстафетные.

Успешно совмещать плавание на спине и вольным стилем удаётся также Марии Каменевой. Она прошла тем же путём, что и Колесников, и во второй половине чемпионата России подтвердила статус самой быстрой пловчихи. На стометровке Каменева стала единственной, кто выполнил норматив, проплыв за 53,56 секунды. У Арины Сурковой, уже выигравшей квоту на такой же дистанции баттерфляем, отобраться не получилось — помешали лишние 0,03 секунды.

Зато на 50-метровке две спортсменки выступят на Олимпиаде вместе. Каменева переплыла через бассейн за 24,20 секунды и улучшила свой же рекорд России на одну сотую. Среди самых быстрых девушек этого сезона она делит четвёртую строчку в мире. Суркова стала второй с результатом 24,53 секунды.

Мужские 800 метров на протяжении 117 лет не были олимпийским видом программы, но в Токио на этой дистанции тоже будут разыгрываться медали. Борьбу за них поведут россияне Александр Егоров и Илья Дружинин. Они заняли два первых места в финале чемпионата страны и показали нужное время для отбора (7:48,25 и 7:53,92).

Егоров также выступит ещё на двух дистанциях. Место в сборной в 400-метровке он добыл в первый день чемпионата России, а в «полуторке» — в последний. 20-летний спортсмен проплыл 1500 метров за 14:57,72 и стал пятым россиянином, преодолевшим 15-минутный барьер. Всего 0,12 сотых не хватило для этого чемпионку Европы среди юниоров Кириллу Мартынычеву, но зато он уложился в норматив, чтобы поехать на Олимпиаду и уже там улучшить свой личный рекорд.

На трёх самых длинных олимпийских дистанциях выступит также Анастасия Кирпичникова. Последнюю для себя квоту она завоевала в плавании на 800 метров. В финале Кирпичникова до последнего сражалась за золото с Анной Егоровой и проиграла меньше полсекунды, но обе они с большим запасом выполнили норматив.

На спине

Ради своих подвигов в кроле Колесников не стал заявляться в заплыв на 200 метров на спине, так что двукратный чемпион мира в этой дисциплине Евгений Рылов остался без сильных соперников, которых стоило бы опасаться. Но это не лишило его мотивации выложиться на полную в финале чемпионата России. Рылов обновил собственный рекорд Европы, преодолев дистанцию за 1:53,23.

Увы, но выступать в Токио на своей любимой дистанции Рылов будет без соотечественников. Григорию Тарасевичу не хватило всего лишь 0,04 секунды, чтобы выполнить норматив для отбора в команду. Его услуги могли бы пригодиться на Олимпиаде в комбинированной эстафете, где в предварительных заплывах теперь придётся выходить на старт либо Рылову, либо Колесникову.

В аналогичной дисциплине у женщин пройти отбор в олимпийскую команду никто не смог. Такой шанс был у Анастасии Кляровской, которая уверенно лидировала в финале, но на заключительные 50 метров у неё не хватило сил, и она стала второй, пропустив вперёд Дарью Устинову. Та в свою очередь не добрала до норматива 0,43 секунды.

Брасс

В плавании брассом произошло, пожалуй, главное разочарование этого чемпионата России. Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на дистанции 200 метров, в которой побеждала на двух последних чемпионатах мира. Опасения за её результат возникли ещё в предварительных заплывах, когда она стала лишь девятой. В полуфинале Ефимова показала второе время среди россиянок (её опередила белоруска Алина Змушко), но совсем немного ей уступала Мария Темникова.

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На решающий заплыв сил у Ефимовой не хватило. Она сразу пропустила вперёд и Темникову, и чемпионку России на стометровке Евгению Чикунову. Ефимова всё равно превысила норматив для отбора, но сделала это третьей вслед за более молодыми соперницами. Но отсутствие столь титулованной спортсменки в олимпийской заявке не означает, что у российской сборной не осталось шанса на медаль в этой дисциплине. Чикунова одержала победу с впечатляющим временем 2:21,63, упрочив своё лидерство в нынешнем мировом сезоне. Темникова (2:22,76) поднялась на пятую строчку среди лучших брассисток-стайеров этого года.

Мужской заплыв на 200 метров произошёл без сенсаций. Антон Чупков выиграл золото, пускай и с не самыми быстрым временем — он остановил секундомер на отметке 2:08,31. Рекордсмен мира способен покорять дистанцию гораздо быстрее, что он демонстрировал в том числе и в этом сезоне, но в Казани в полной мере себя не проявил. Вторым участником от России в данной дисциплине будет Кирилл Пригода. В финале он финишировал третьим, но впереди оказался казахстанец Дмитрий Баландин, являющийся действующим олимпийским чемпионом в двухсотметровке брассом.

Баттерфляй

В последний день чемпионата России Андрей Минаков также завоевал право стартовать в своей профильной дисциплине 100 метров баттерфляем, где он является действующим вице-чемпионом мира. 19-летний спортсмен уверенно выиграл золото с результатом 51,17 секунды. Вторую квоту получил Михаил Вековищев, прежде выступавший на чемпионатах мира только в эстафетах.

Единственной дисциплиной баттерфляя, где россияне не будут представлены, стали женские 200 метров, причём произойдёт это уже в третий раз подряд. Светлана Чимрова после серебра и бронзы на более коротких дистанциях сумела наконец-то выиграть золото, но в финале она проплыла за 2:08,98. До норматива для заявки на Олимпиаду ей не хватило 0,55 секунды.

Комплексное плавание

В мужском комплексном плавании на 200 метров РФ ещё никогда не была представлена двумя пловцами на Олимпиаде. Но в Токио это наконец-то произойдёт. Андрей Жилкин и Илья Бородин заняли два первых места на национальном отборе, выполнив при этом необходимые нормативы.

Если Бородин ранее уже обеспечил себе место в команде благодаря блестящему результату на 400-метровке, то Жилкин впервые завоевал такое право. В финале 200-метрового комплекса он проплыл за впечатляющие 1:57,50 и ровно на полсекунды улучшил рекорд России, принадлежавший Бородину. С таким временем чемпион Европы в кролевой эстафете располагается на четвёртом месте в мировом рейтинге.

Бородин уступил Жилкину почти две секунды и едва не упустил шанс побороться за ещё одну олимпийскую медаль — норматив он превысил всего на 0,32 секунды. До него в современной истории России только Александру Тихонову в 2008 и 2012 годах удавалось выступить в двух комплексных дисциплинах на одной Олимпиаде.