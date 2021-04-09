Тренер: Фесикова не могла есть несколько дней из-за воспаления челюсти

Тренер российской пловчихи Анастасии Фесиковой Наталья Козлова рассказала, с какими проблемами её ученица столкнулась при подготовке к чемпионату России в Казани.

«Когда случилась пандемия, мы надолго оказались без воды, поскольку закрылись бассейны. В этот момент случилась травма плеча. Как я потом узнала, возрастным пловцам очень не рекомендуется много работать в зале, если эта нагрузка не компенсируется работой в воде. У Насти, видимо, уже имелась небольшая травма, возможно, микронадрыв мышечных волокон, вот беда и случилась», — рассказала Козлова RT.

По словам тренера, для возобновления тренировок требовалась операция, которая предполагала шестимесячную реабилитацию, поэтому бороться с травмой пришлось другими методами.

«Делали блокады, физиотерапевтические процедуры, специальные упражнения. Потихоньку снова начали плавать. Сначала на ногах, затем кролем. Шли на ощупь, не имея никакого представления, куда сумеем добраться. По ходу возникла ещё одна сложность: как только мы убирали нагрузку с левого плеча, начинало болеть правое. На сборе в Цахкадзоре перед чемпионатом России в Казани нам вообще пришлось провести без тренировок восемь дней: травма сначала перекинулась на правое плечо, а потом внезапно спровоцировала очень сильное воспаление костей челюсти. Пришлось экстренно спускаться с гор, ехать в Ереван к лицевому хирургу. Настя несколько дней даже есть не могла», — сказала Козлова.

Ранее тренер подвела итог выступлению Фесиковой на ЧР по плаванию.