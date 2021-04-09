Тренер подвела итог выступлению Фесиковой на ЧР по плаванию

Тренер по плаванию Наталья Козлова прокомментировала выступление Анастасии Фесиковой на чемпионате России в Казани, где та стала второй на дистанции 200 м на спине.

«Когда только собирались ехать в Казань, заявились не только на «сотне» на спине, но и на двухсотметровке, хотя эту дистанцию мы не готовили: травмированное плечо просто не держит силовой гребок. Ну а после того, как Настя стала второй на стометровке и выполнила олимпийский норматив, она сказала мне, что, скорее всего, не сможет проплыть 200 метров. А смысл? Прыгнуть в воду и сойти после первых 100 метров очень не хотелось бы. Поэтому мы решили завершить чемпионат России на хорошей ноте», — рассказала Козлова RT.

Тренер отметила, что с показанным результатом 59,51 секунды Фесикова сможет побороться только за выход в финал Олимпиады.

«И я, и Настя прекрасно понимаем, что с таким временем в Токио можно будет бороться разве что за попадание в финал. Хотя для текущего этапа результат не так уж плох», — добавила специалист.

Ранее стало известно, что Юлия Ефимова не смогла отобраться на ОИ на дистанции 200 м брассом.