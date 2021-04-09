Тренер Фесиковой: не все наши руководители одобряют участие в профессиональных турнирах

Тренер российской пловчихи Анастасии Фесиковой Наталья Козлова рассказала о своём отношении к соревнованиям Международной плавательной лиги (ISL).

«Пока все наши планы связаны с Играми, но сама идея турниров ISL мне очень нравится. Знаю, что далеко не все наши руководители такое участие одобряют, считают, что зарабатывание денег отвлекает, мешает сосредоточиться на тренировках, а мне кажется, что для профессионалов такие соревнования и есть самая лучшая тренировка», — рассказала Козлова RT.

По её словам, на таких соревнованиях спортсмены могут расслабиться и при этом продолжать тренировочный процесс.

«Нигде больше не проделать такую классную скоростно-силовую работу при абсолютно свежей голове. Там по-другому думаешь, да и вообще не слишком думаешь — отбираться никуда не нужно, старты идут один за другим, практически без отдыха. Об участии в такой серии, как мне кажется, можно только мечтать», — добавила Козлова.

Ранее она рассказала о планах Фесиковой на Олимпиаду в Токио.