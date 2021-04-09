Козлова рассказала о планах Фесиковой на Олимпиаду в Токио

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Тренер по плаванию Наталья Козлова рассказала, почему её ученица Анастасия Фесикова отказалась от выступления на дистанции 200 м на спине, а также какими будут её цели на Олимпийских играх в Токио.
Козлова рассказала о планах Фесиковой на Олимпиаду в Токио
  • © REUTERS / Stefan Wermuth

«Настя очень хорошо по этому поводу объяснила: она не умеет плыть в соревнованиях спокойно. Если приняла решение стартовать, значит, работает на максимуме. 200 метров при таком подходе ей физически не выдержать. Поэтому наш олимпийский план сводится к тому, чтобы проплыть стометровку и оказать команде посильную помощь в комбинированной эстафете», — рассказала Козлова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что тренер подвела итог выступлению Фесиковой на ЧР по плаванию.

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