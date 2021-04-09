Пловчиха Ефимова высказалась о возможном получении гражданства США

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Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос о возможном получении гражданства США.
Пловчиха Ефимова высказалась о возможном получении гражданства США
  • Reuters

«У меня ещё даже грин-карты нет, а вы говорите о гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. Над грин-картой можно было бы подумать, чтобы не делать всё время визы, потому что это тяжело. Там посмотрим», — цитирует Ефимову ТАСС.

Пловчиха также высказалась о возможной реакции в России в случае получения ею гражданства США.

«Какая реакция? Я уже заканчиваю свой спорт», — сказала она.

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

Ранее сообщалось, что Ефимова не смогла отобраться на ОИ на дистанции 200 м брассом.

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