Пловчиха Ефимова высказалась о возможном получении гражданства США

Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос о возможном получении гражданства США.

«У меня ещё даже грин-карты нет, а вы говорите о гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. Над грин-картой можно было бы подумать, чтобы не делать всё время визы, потому что это тяжело. Там посмотрим», — цитирует Ефимову ТАСС.

Пловчиха также высказалась о возможной реакции в России в случае получения ею гражданства США.

«Какая реакция? Я уже заканчиваю свой спорт», — сказала она.

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

Ранее сообщалось, что Ефимова не смогла отобраться на ОИ на дистанции 200 м брассом.