Число занимающихся плаванием россиян может вырасти к 2024 году до 3 млн

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Министерство спорта России, Минпросвещения России и Всероссийская федерация плавания приняли рекомендации по формированию и утверждению региональных межведомственных программ «Плавание для всех».
Число занимающихся плаванием россиян может вырасти к 2024 году до 3 млн
  • Reuters

Министр спорта Олег Матыцин направил их руководителям субъектов России.

Межведомственная программа «Плавание для всех» утверждена в ноябре 2019 года во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина. Программа предусматривает развитие спортивной инфраструктуры и формирование условий для занятий плаванием для всех категорий населения, а также освоение обучающимися общеобразовательных организаций базовых жизнеобеспечивающих навыков плавания.

Ожидается, что по результатам реализации региональных межведомственных программ «Плавание для всех» к 2024 году численность россиян, систематически занимающихся плаванием, составит 3 млн человек. По данным 2019 года, плаванием занимаются 2,1 млн граждан страны.

Ранее сообщалось, что Арина Суркова выиграла заплыв на 100 м баттерфляем на четвёртом этапе ISL.

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