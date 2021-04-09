Объявлен состав сборной России по плаванию на ОИ-2020

Стал известен состав сборной России по плаванию на Олимпиаде 2020 года.

На Олимпийские игры среди россиян в индивидуальных дисциплинах отобрались Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Фесикова, Арина Суркова, Светлана Чимрова, Анна Егорова, Мария Темникова, Анастасия Клеванович, Дарья Устинова, Александр Кудашев, Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирёв, Александр Щеголев, Александр Красных, Кирилл Пригода, Антон Чупков, Александр Егоров, Илья Бородин, Максим Ступин, Илья Дружинин, Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Андрей Жилкин, Владимир Морозов, Михаил Вековищев и Кирилл Мартынычев.

Перенесённые из-за коронавируса Игры 2020 года в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее тренер по плаванию Наталья Козлова рассказала, почему её ученица Анастасия Фесикова отказалась от выступления на дистанции 200 м на спине, а также какими будут её цели на Олимпийских играх в Токио.