Экс-рекордсмен мира в баттерфляе рассказал, кого российским пловцам стоит опасаться на Играх в Токио

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказал мнение о главных конкурентах российских пловцов на предстоящей летней Олимпиаде в Токио.
Экс-рекордсмен мира в баттерфляе рассказал, кого российским пловцам стоит опасаться на Играх в Токио
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Шесть российских шансов могут быть перечёркнуты тремя иностранными фамилиями. Мы рассчитываем на золотые медали прежде всего в плавании на спине, где будут выступать чемпион мира Евгений Рылов и Климент Колесников. Если Райан Мёрфи окажется в Токио на пике формы, соперничать с ним, боюсь, не смогут ни тот, ни другой. Ни на «сотне», ни на дистанции 200 м. Такая же ситуация в женском брассе: если Лилли Кинг подтянула 200 м, а на «сотне» она традиционно сильна, фаворитом на обеих дистанциях будет именно она. У Антона Чупкова прекрасные позиции на двухсотметровке брассом, но если японец Иппэй Ватанабе, которому принадлежал рекорд мира до того, как его побил Антон, окажется готов к чупковскому финишу, то и здесь наши шансы могут стать довольно призрачными», — отметил Панкратов в интервью RT.

Ранее он рассказал о потенциальных звёздах мирового плавания в России.

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