Панкратов считает, что Россия обладает россыпью потенциальных звёзд мирового плавания

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказал мнение о перспективах российских пловцов на предстоящей летней Олимпиаде в Токио.

«Здесь есть несколько составляющих. На протяжении даже самых успешных для нашей страны Олимпиад у нас в команде были один, максимум два лидера, способные гарантированно бороться за медали. Женя Садовый — Саша Попов в Барселоне, Попов — Панкратов в Атланте, Стася Комарова, Аркадий Вятчанин, Юля Ефимова в более поздние годы. Сейчас таких спортсменов в сборной минимум шестеро. Иначе говоря, такой россыпи потенциальных звёзд не наблюдалось даже на Играх-1980 в Москве, где сборная СССР выиграла восемь золотых наград. Но есть проблема: если всего три наших соперника приедут в Токио в своей лучшей форме, все надежды могут пойти к чертям», — рассказал Панкратов RT.

Ранее он сравнил нынешнее и прошлое поколения пловцов.