Панкратов сравнил нынешнее и прошлое поколения пловцов

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказал мнение о нынешнем поколении спортсменов.

«Если бы я тогда попал в ситуацию нынешних атлетов, которые мало того, что вынуждены круглосуточно жить в системе ADAMS, так ещё сталкиваются с реалиями в виде запрета флага, гимна, переноса самих Игр, думаю, просто не сдюжил. Скорее всего, психанул бы и вообще ушёл из спорта. Те, кто выступает сейчас, более подготовлены к любым передрягам, как мне кажется. Они более цельные, что ли», — рассказал Панкратов RT.

Он отметил, что в прошлом отношение к Олимпийским играм в целом было несколько иным.

«Если поразмышлять, Игры и в наши времена были для многих просто социальным лифтом. Возможностью «засветить» себя и прыгнуть на более высокий уровень существования. Сейчас путей к этому стало больше, вот и всё. То есть появилась альтернатива, которой у нас просто не было. Если разобраться, тот же Instagram или TikTok в денежном отношении могут быть ничуть не менее интересны, чем Олимпиада, которую ещё нужно выиграть. Так почему нет?» — добавил пловец.

Ранее Панкратов рассказал о своей миссии в борьбе с допингом.