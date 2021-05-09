Двукратный чемпион ОИ Панкратов рассказал о своей миссии в борьбе с допингом

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказал мнение о борьбе с допингом и своей роли в этом процессе.
Двукратный чемпион ОИ Панкратов рассказал о своей миссии в борьбе с допингом
  • © FRANCK FIFE
  • AFP

«Я не борец с допингом. Скорее, некое звено в цепочке. Дело в том, что российский спортивный мир живёт по своим законам и традициям. С одной стороны — профессиональные спортсмены и тренеры, с другой — люди, которые задействованы в антидопинговых структурах и которые по своему пониманию спорта находятся от этого самого спорта очень далеко. Если посадить тех и других за один стол, они никогда не смогут достичь понимания, поскольку говорят на разных языках. И я вижу свою нынешнюю миссию в том, чтобы объяснить одним, то есть спортсменам, что от них хотят другие. Объяснить, почему происходят те или иные вещи, поскольку когда ты этого не знаешь, то очень сильно пугаешься, если что-то начинает происходить вокруг тебя», — заявил Панкратов RT.

Ранее сообщалось, что ВФП огласила предварительный состав олимпийской сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить