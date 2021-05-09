Двукратный чемпион ОИ Панкратов рассказал о своей миссии в борьбе с допингом

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказал мнение о борьбе с допингом и своей роли в этом процессе.

«Я не борец с допингом. Скорее, некое звено в цепочке. Дело в том, что российский спортивный мир живёт по своим законам и традициям. С одной стороны — профессиональные спортсмены и тренеры, с другой — люди, которые задействованы в антидопинговых структурах и которые по своему пониманию спорта находятся от этого самого спорта очень далеко. Если посадить тех и других за один стол, они никогда не смогут достичь понимания, поскольку говорят на разных языках. И я вижу свою нынешнюю миссию в том, чтобы объяснить одним, то есть спортсменам, что от них хотят другие. Объяснить, почему происходят те или иные вещи, поскольку когда ты этого не знаешь, то очень сильно пугаешься, если что-то начинает происходить вокруг тебя», — заявил Панкратов RT.

Ранее сообщалось, что ВФП огласила предварительный состав олимпийской сборной России.