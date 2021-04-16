ВФП огласила предварительный состав олимпийской сборной России

Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил предварительный состав российской команды на летние Олимпийские игры в Токио.

В предварительный список вошли: Вероника Андрусенко, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринёв, Илья Дружинин, Александр Егоров, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Максим Ступин, Антон Чупков и Александр Щёголев.

Отмечается, что по итогам дополнительной подготовки будет опубликован окончательный состав олимпийской сборной по плаванию.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года, должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее глава ОКР рассказал о медальном плане на ОИ-2020.