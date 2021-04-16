Глава ОКР рассказал о медальном плане на ОИ-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какое количество медалей ждёт от российских спортсменов на Играх в Токио.

«Наш главный ориентир — это достичь порядка 40—50 медалей, которые позволили бы нашей команде занять третье место в общекомандном зачёте. На эту цифру мы ориентируемся. К сожалению, пандемийный год внёс коррективы, мы не имеем чёткой аналитики из-за того, что многие соревнования были отменены. Но в этой ситуации все находятся в равных условиях», — сказал Подзняков RT.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Первоначально соревнования должны были состояться в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Поздняков высказался о дизайне формы сборной России на ОИ-2020.