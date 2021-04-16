Поздняков: дизайн формы сборной России на ОИ-2020 не противоречит решению CAS

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о форме национальной команды страны на Олимпийские игры в Токио.

«Наш партнёр компания Zasport провела большую работу и сделала очень красивый дизайн. Что касается элементов российской символики, то в решении Спортивного арбитражного суда не было сказано о запрете на использование цветов национального флага. Дизайнеры разместили эти цвета, что абсолютно не противоречит решению CAS. Это нам подтвердили и коллеги из Международного олимпийского комитета, и коллеги из Всемирного антидопингового агентства. Они тоже были удовлетворены эскизами работы. Нужно отметить, что во время показа формы демонстрировалась экипировка не только для олимпийцев, но и для болельщиков. Эта форма включает слово «Россия». Концептуально вся коллекция динамична, интересна и не вызывает сомнений ни у одной из сторон», — cказал Поздняков RT.

Из-за санкций CAS сборная России лишена права выступать на Олимпийских играх и чемпионате мира с национальной символикой и гимном страны.

Ранее британский журналист высказался об экипировке россиян для выступления на ОИ.