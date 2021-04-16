Поздняков: дизайн формы сборной России на ОИ-2020 не противоречит решению CAS

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о форме национальной команды страны на Олимпийские игры в Токио.
Поздняков: дизайн формы сборной России на ОИ-2020 не противоречит решению CAS
  • РИА Новости

«Наш партнёр компания Zasport провела большую работу и сделала очень красивый дизайн. Что касается элементов российской символики, то в решении Спортивного арбитражного суда не было сказано о запрете на использование цветов национального флага. Дизайнеры разместили эти цвета, что абсолютно не противоречит решению CAS. Это нам подтвердили и коллеги из Международного олимпийского комитета, и коллеги из Всемирного антидопингового агентства. Они тоже были удовлетворены эскизами работы. Нужно отметить, что во время показа формы демонстрировалась экипировка не только для олимпийцев, но и для болельщиков. Эта форма включает слово «Россия». Концептуально вся коллекция динамична, интересна и не вызывает сомнений ни у одной из сторон», — cказал Поздняков RT.

Из-за санкций CAS сборная России лишена права выступать на Олимпийских играх и чемпионате мира с национальной символикой и гимном страны.

Ранее британский журналист высказался об экипировке россиян для выступления на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить