Британский журналист высказался об экипировке россиян для выступления на ОИ
- Reuters
«Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещён на Олимпийских играх 2020 года», — написал Панья в своём Twitter.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее Поздняков заявил, что флаг России отчётливо виден в цветах экипировки на ОИ.