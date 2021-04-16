Британский журналист высказался об экипировке россиян для выступления на ОИ

Журналист лондонской редакции The New York Times Тарик Панья высказал мнение о новой экипировке российских спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио.

«Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещён на Олимпийских играх 2020 года», — написал Панья в своём Twitter.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Поздняков заявил, что флаг России отчётливо виден в цветах экипировки на ОИ.