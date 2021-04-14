Поздняков заявил, что флаг России отчётливо виден в цветах экипировки на ОИ
- Reuters
«Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виден отчётливо», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее он заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS.