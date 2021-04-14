Поздняков заявил, что флаг России отчётливо виден в цветах экипировки на ОИ

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что национальный флаг России отчётливо виден в новой экипировке спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио.
Поздняков заявил, что флаг России отчётливо виден в цветах экипировки на ОИ
  • Reuters

«Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виден отчётливо», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее он заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить