Поздняков заявил, что флаг России отчётливо виден в цветах экипировки на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что национальный флаг России отчётливо виден в новой экипировке спортсменов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио.

«Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать. Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виден отчётливо», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее он заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS.