Поздняков заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что экипировка российских атлетов для выступления на летних Олимпийских играх в Токио соответствует требованиям Спортивного арбитражного суда (CAS).
Поздняков заявил, что экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS
  • AFP

«Мне понравился дизайн экипировки, причём как соревновательной и парадной для спортсменов, так и линии, разработанной для всех желающих приобщиться к нашей олимпийской команде. Мне кажется удачным предложенное сочетание элементов национальной российской айдентики, привычных нам цветов, с японскими мотивами. Проделана очень хорошая работа, особенно с учётом того, что после декабрьских решений CAS нашим коллегам из Zasport пришлось принимать оперативные решения, вносить изменения в проект, который, считаю, удался», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. 

Ранее сообщалось, что МОК утвердил символику для сборной России на Играх в Токио и Пекине.

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