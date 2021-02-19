МОК утвердил символику для сборной России на Играх в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил название и символику, с которыми российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает пресс-служба МОК, российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), на которых присутствует российский триколор. Отмечается, что вместо полного английского названия Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee) будет использована аббревиатура — ROC.

Музыка, которая заменит гимн России, будет утверждаться исполкомом МОК.

Также сообщается, что если на форме есть слова «Олимпийский комитет России», то такую формулировку следует убрать или заменить аббревиатурой ROC, а если убрать слова «Олимпийский комитет России» невозможно или если слово «Россия» и его производные фигурируют отдельно, то слова «нейтральный спортсмен» должны быть не менее заметны.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что ОКР получил официальное приглашение на Игры-2022 в Пекине.