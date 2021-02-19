МОК утвердил символику для сборной России на Играх в Токио и Пекине

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил название и символику, с которыми российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.
МОК утвердил символику для сборной России на Играх в Токио и Пекине
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба МОК, российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), на которых присутствует российский триколор. Отмечается, что вместо полного английского названия Олимпийский комитет России (Russian Olympic Committee) будет использована аббревиатура — ROC.

Музыка, которая заменит гимн России, будет утверждаться исполкомом МОК.

Также сообщается, что если на форме есть слова «Олимпийский комитет России», то такую формулировку следует убрать или заменить аббревиатурой ROC, а если убрать слова «Олимпийский комитет России» невозможно или если слово «Россия» и его производные фигурируют отдельно, то слова «нейтральный спортсмен» должны быть не менее заметны.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. 

Ранее сообщалось, что ОКР получил официальное приглашение на Игры-2022 в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить