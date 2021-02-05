ОКР получил официальное приглашение на Игры-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Об этом сообщается на сайте ОКР.

Отмечается, что приглашение было отправлено Международным олимпийским комитетом (МОК), а подписал его глава МОК Томас Бах.

Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что данное приглашение подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов.

«ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио», — заявил Поздняков.

Ранее сообщалось, что МОК представил правила проведения Олимпийских игр в Токио.