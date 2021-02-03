МОК представил правила проведения Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с Международным паралимпийским комитетом (МПК) и оргкомитетом «Токио-2020» представили первую версию правил проведения предстоящиих летних Игр в Японии.

В документе, опубликованном пресс-службой МОК, содержатся указания и рекомендации как для спортсменов и представителей делегаций стран-участниц, так и для болельщиков.

В частности, спортсмены будут обязаны использовать специально разработанное приложение, в котором будут отчитываться о своём самочувствии, максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию в два метра между собой, вести план своих действий. Им также запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

Болельщикам настоятельно рекомендуется не аплодировать и не использовать кричалки во время посещения соревнований.

В части подготовки к прибытию в Олимпийскую деревню спортсменам рекомендовано ограничить внешние контакты за две недели до вылета, а за 72 часа до поездки в Токио они должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Отмечается, что вакцинация от коронавируса не является обязательной и все правила будут распространяться на всех, вне зависимости от прохождения или непрохождения вакцинирования.

Нарушение установленных организаторами мер безопасности может повлечь за собой наказание вплоть до отстранения от соревнований.

Перенесённая из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2020 в Токио рассматривает вариант проведения Игр без зрителей.