Оргкомитет ОИ-2020 в Токио рассматривает вариант проведения Игр без зрителей

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Организационный комитет «Токио-2020» изучает вариант проведения летних Олимпийских игр — 2020 в столице Японии без присутствия зрителей в связи с нынешней ситуацией с коронавирусом.
Оргкомитет ОИ-2020 в Токио рассматривает вариант проведения Игр без зрителей
  • Reuters

«Хотя мы в принципе не хотим проводить Игры без зрителей, но, если не думать об этом варианте, не получится осуществить симуляцию организации соревнований», — сказал глава оргкомитета Ёсиро Мори на пресс-конференции.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее Бах заявил, что спекуляции о возможной отмене Игр в Токио бьют по спортсменам.

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