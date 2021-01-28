Оргкомитет ОИ-2020 в Токио рассматривает вариант проведения Игр без зрителей
- Reuters
«Хотя мы в принципе не хотим проводить Игры без зрителей, но, если не думать об этом варианте, не получится осуществить симуляцию организации соревнований», — сказал глава оргкомитета Ёсиро Мори на пресс-конференции.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее Бах заявил, что спекуляции о возможной отмене Игр в Токио бьют по спортсменам.