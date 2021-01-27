Бах считает, что спекуляции о возможной отмене Игр в Токио бьют по спортсменам

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал сообщения о возможной отмене или переносе летних Олимпийских игр в Токио.
Бах считает, что спекуляции о возможной отмене Игр в Токио бьют по спортсменам
  • РИА Новости

«Все спекуляции бьют по спортсменам, которые готовятся в условиях ограничений к Играм. Сейчас появляется много спекуляции об отмене, о «плане «Б», есть даже сообщения о переносе на 2032 год. Что ж, удачи. Попробуйте обсудить это со спортсменом, который готовится к предстоящим Играм. Говорят и о предложении перенести Игры в другой город», — приводит слова Баха ТАСС.

Мало кто понимает, отметил он, насколько сложно организовать Олимпиаду и что в столько короткие сроки это просто невозможно сделать.

«Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут», — добавил глава МОК.

Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что власти Флориды хотят провести Олимпиаду вместо Токио.

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