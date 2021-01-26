Власти Флориды хотят провести Олимпиаду вместо Токио

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Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением провести предстоящие летние Олимпийские игры вместо Токио.
Власти Флориды хотят провести Олимпиаду вместо Токио
  • РИА Новости

Как сообщает Yahoo, Патронис в своём письме, адресованном главе МОК Томасу Баху, предложил рассмотреть возможность переноса Игр 2021 года из Токио во Флориду, отметив что штат обладает всем необходимым для проведения соревнований и что даже во время пандемии в штате были разрешены спортивные мероприятия.

Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио.

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