Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рассматриваются различные варианты проведения Олимпийских игр в Токио.
Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио
  • © Du Xiaoyi/Pool via REUTERS

«Мы работаем над тем, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям, которые могут нас ждать в июле-августе. У нас есть большой набор инструментов, чтобы в нужный момент решить, какие из них нам необходимы в конкретной ситуации», — приводит слова Баха сайт МОК. 

Он отметил, что все обсуждаемые вопросы по ОИ-2020 касаются иммиграционных правил, карантинных ограничений, норм социального дистанцирования в олимпийской деревне, быстрого тестирования на COVID-19, вакцинации, а также допуска болельщиков на стадионы.

Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. До этого в прессе появились слухи о возможной отмене Игр.

Ранее сообщалось, что Японии рассматривают вариант проведения ОИ без зрителей.

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