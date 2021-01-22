СМИ: В Японии рассматривают вариант проведения ОИ без зрителей

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Правительство Японии рассматривает варианты проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио с сокращённым числом зрителей либо вообще без них.
СМИ: В Японии рассматривают вариант проведения ОИ без зрителей
  • Reuters

Как сообщает Kyodo, рассматриваются три варианта проведения Игр: отсутствие каких-либо ограничений по числу зрителей, ограничение в 50% от заполняемости трибун или же полный запрет на присутствие зрителей.

Отмечается, что это связано с опасениями, что ситуация с пандемией коронавируса к старту Игр не будет взята под контроль.

Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за коронавируса.

Ранее в Японии опровергли сообщения о возможной отмене ОИ-2020 в Токио.

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