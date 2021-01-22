СМИ: В Японии рассматривают вариант проведения ОИ без зрителей
- Reuters
Как сообщает Kyodo, рассматриваются три варианта проведения Игр: отсутствие каких-либо ограничений по числу зрителей, ограничение в 50% от заполняемости трибун или же полный запрет на присутствие зрителей.
Отмечается, что это связано с опасениями, что ситуация с пандемией коронавируса к старту Игр не будет взята под контроль.
Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за коронавируса.
Ранее в Японии опровергли сообщения о возможной отмене ОИ-2020 в Токио.