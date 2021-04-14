«Я же девочка — хотела красивых нарядов, расписных кокошников»: Фесикова о танцах, туфлях на каблуках, сладостях и снах

Жизнь спортсмена не позволяет найти время, чтобы оценить архитектуру любимого города и сосредоточиться на серьёзной книге. Об этом в интервью RT заявила капитан сборной России по плаванию Анастасия Фесикова. Чемпионка мира также вспомнила, как в детстве танцевала на большой сцене, призналась в любви к сладкому, объяснила, почему с трудом подбирает себе туфли на каблуках, и рассказала о своих страшных снах.

— Анастасия, закончите фразу: «Немногие люди знают, но я…»

— Вы меня сейчас застали врасплох. Первое, что приходит в голову: очень сильная внутри. Но это ни для кого не секрет. Вкусно готовлю, ну так девочки и должны уметь вкусно готовить. Мама я хорошая, так и это все знают.

— В милицию никогда за хулиганство не попадали?

— Нет. Всегда была послушным ребёнком. В чужие сады не лазила, в драку попала в детстве один-единственный раз — что-то не так одной девочке сказала, она потом за мной гналась по всему дому. В дневнике оценки не тёрла — всегда была отличницей… Аж грустно становится. Ничего не натворила в этой жизни.

— Интересно слышать подобное от человека, который выиграл серебро на Играх в Лондоне, а сейчас собирается на четвёртую Олимпиаду. Если бы вы не стали спортсменкой, кем могли бы быть сейчас?

— Думаю, что пошла бы учиться. Спорт всегда ассоциировался у меня только с плаванием, поскольку в Воскресенске, где мы жили, и выбора-то не было: либо плавание, либо хоккей, либо танцы в Доме культуры. Довольно долго я плавала и танцевала. И когда мама сказала, что я должна выбрать что-то одно, выбрала плавание и долго жалела на самом деле, что оставила танцы. А вот кем бы стала, не будь спортсменкой… Когда была совсем маленькой, хотела работать на большой машине, поскольку папа был дальнобойщиком. Но в сознательном возрасте всегда хотела стать тренером. Или учителем физкультуры.

— Парадокс, не находите? Быть отличницей, идти в школе на медаль и мечтать о физкультурном образовании.

— Ну вот такая у меня была цель. Я твёрдо для себя решила, что окончу школу и уеду учиться в Малаховку. Но случилось всё по-другому. Школу я не окончила, перевелась после 9-го класса в училище олимпийского резерва. Понимаю, что те мои мысли о будущей профессии были, наверное, ошибкой. Сейчас я точно не хотела бы работать тренером, потому что вижу, какой это колоссальный труд.

— А станцевать, к примеру танго, сейчас смогли бы?

— Увы, нет. Моей специализацией были не бальные танцы, а русские народные — сама выбрала это направление. Я же девочка, мне очень хотелось красивых нарядов, расписных кокошников. Просто я была настолько рослая, что меня постоянно ставили в задний ряд. По хореографическим понятиям это была самая что ни на есть массовка, но мне казалось, что всё классно, тем более что наш ансамбль «Сувенир» по тем временам был достаточно широко известен, постоянно разъезжал по разным городам. Я один раз даже танцевала в Москве, в концертном зале имени Чайковского — вышла на две минутки на сцену с каким-то реквизитом. Но эмоции были незабываемыми.

— Вот мы и докопались до факта вашей биографии, о котором знают немногие.

— А ведь верно! Про сцену я не рассказывала ещё никому.

— Что вы считаете своим самым серьёзным недостатком?

— Чрезмерную доброту. Я никому не могу отказать в помощи, и люди часто пользуются этим. Мне кажется, у нас это проблема семейная. Муж (Сергей Фесиков, бронзовый призёр ОИ-2012) такой же: в последнюю очередь думает о себе. И, конечно, это не всегда оборачивается в мою пользу: очень много сил уходит на решение чьих-то проблем, опустошает энергетически. Не говоря уже о том, что нередко человек, ради которого ты отложил все собственные дела, просто забывает о твоём существовании, когда проблема решена.

— То есть доброта — это та самая черта характера, которую вы в себе не любите?

— Больше всего я не люблю в себе лень. Бывает, очень ленюсь, и мне тяжело заставить себя начать что-то делать.

— Что вы делаете хуже всего?

— Хуже всего я вру. Вообще не умею.

— А слабости у вас есть?

— Главная — это сладкое. Не могу сказать, что много ем того же шоколада, но мне важно, чтобы всё это у меня было. Всякие булочки, пирожные, крендельки, кексики… Когда уезжаю из дома на сборы, мама и Серёжа смеются: мол, наконец-то Настя уехала, и в доме не осталось запасов вредной еды. Но стоит мне вернуться, я тут же принимаюсь за старое: заказываю в интернете какое-то печенье, зефир в шоколаде… Для окружающих это, наверное, жуть.

— Приезжая на тренировочный сбор, вы тоже первым делом хватаетесь за интернет?

— Нет, разбираю вещи. Раньше могло всё в сумке неделями валяться, и я не слишком переживала по этому поводу. С возрастом появилось желание, чтобы в комнате был порядок и уют. Поэтому сразу стараюсь создать вокруг себя маленький дом: расставляю по местам косметику, развешиваю одежду, чтобы ничего мятого не было.

— Ваш самый нелюбимый предмет гардероба?

— Не люблю зимой одеваться в тёплые вещи, ненавижу просто. Ещё не люблю туфли. У меня не маленькая ступня, в этом плане я не Золушка, и найти удобные моего размера бывает сложно. При этом я очень люблю платья. Но, к сожалению, для того, чтобы их носить, нужны каблуки. Парадокс, да?

— Вы жалеете о чём-нибудь в своей жизни?

— Пока нет. Много раз были ситуации, когда я делала совершенно не то, что хотела, но спустя какое-то время понимала, что так оно и должно было быть.

— Например?

— Например, мне совершенно не хотелось уезжать тренироваться в Пензу в 2005-м. А сейчас я рада, что сделала этот шаг. В 2017-м я планировала уйти из спорта, но осталась. Тоже, считаю, не зря. Поэтому пока действительно не о чем жалеть. Случалось очень много ситуаций, когда можно было опустить руки. Но, как бы банально это ни звучало, у меня получается не сдаваться. Хотя я часто в себя не верю. Муж в меня верит безоговорочно, и тренер верит, и мама. Я же постоянно сомневаюсь: получится или нет. Прежде чем взяться за что-то новое, сначала полчаса буду сопротивляться.

— Когда вы в последний раз плакали и почему?

— В декабре 2020-го. С Серёжей на тот момент не виделись месяц. Он был на турнире ISL, а я уехала на «Озеро Круглое». И за три дня до возвращения домой я узнала, что муж, а за ним и сын заболели коронавирусом. И я поняла, что это означает ещё две недели карантина, по истечении которых я должна буду уехать в Питер, на зимний чемпионат России, не увидев Серёжу и Макса. Рыдала тогда три дня. Ощущение было такое, словно жизнь остановилась. Даже не хотела ни о чём думать.

— Чего вы больше всего боитесь?

— Остаться одна.

— Закончите фразу: «Если у меня есть абсолютно свободная минутка, то я…

— …проведу её с сыном и мужем.

— Как выглядит в вашем представлении идеальный свободный день?

— Дома, с семьёй. Я очень люблю, когда мы собираемся вместе по вечерам. На сборах жду этих ощущений, прокручиваю в голове, как приеду, как мы приготовим что-то вкусное, Максим начнёт рассказывать, как прошёл день, потом будем что-то вместе смотреть по телевизору или играть в игры. Я этим живу, подпитываю себя.

— То есть вечеринки — это вообще не про вас?

— Ну почему? Мне, например, очень запомнилась вечеринка после окончания Олимпийских игр в Бразилии. Её организовали на крыше высокого здания прямо на пляже, и это было бесподобно. Мы встречали там рассвет. Это лучшее место, где я когда-либо была.

— Любимый город у вас есть?

— Их много. Есть страны, в которые я бы вернулась с удовольствием. Например, Америка. Я ездила туда ненадолго в позапрошлом году. Мне всё очень понравилось, хотя наши ребята, которые тренируются в США, объяснили, что Индианаполис, где мы соревновались, точно не тот город, с которого нужно начинать знакомство с США. Поэтому в мечтах — выбраться в Америку всей семьёй и в течение месяца прокатиться по красивым местам, которые иногда мелькают в фильмах. Увидеть водопады, национальные парки, каньоны, заглянуть в Лас-Вегас… Из европейских городов назвала бы Барселону. Очень люблю там бывать.

— Что вам ближе в этом городе — архитектура Антонио Гауди, включая знаменитый собор Саграда Фамилия или улица Рамбла?

— Честно? В архитектуре я вообще ничего не понимаю. В той же Барселоне — сколько раз ездила мимо собора, но ни разу туда не заходила. Жизнь спортсмена в этом плане — странная штука, проходит большей частью в автобусе. Сейчас вот мысленно перебираю картинки, которые видела из окна, но сказать, что какое-то сооружение в каком-то из городов запомнилось особо… Наверное, римский Колизей. Мне кажется, там очень много силы внутри. Из этой же категории — Помпеи. Заходишь внутрь — и всем своим существом чувствуешь, сколько всего за этими стенами происходило.

— Есть какая-то не связанная со спортом проблема, которая волнует вас наиболее сильно?

— Экология. До появления ребёнка я не слишком об этом задумывалась, а сейчас постоянно обращаю внимание на то, как сильно люди загрязняют природу. Мне кажется, в моём детстве такого не было, хотя, возможно, просто не было интернета и мы не слишком задумывались о том, как много грязи и мусора способен оставить после себя человек. Мы не так давно построили загородный дом, и каждый раз, когда съезжаем с киевской трассы в наш посёлок, я вижу, как люди просто оставляют мусор на обочинах, а иногда просто выбрасывают его из окна машины. Для меня это дико.

— Последняя книга, которую вы прочитали?

— Ох… Настя и книги — это ещё сложнее, чем Настя и архитектура. Вообще несовместимые вещи на данном этапе моей жизни. Между тренировками у нас совсем мало свободного времени, плюс постоянные разъезды, семья, домашние проблемы. Когда голова постоянно чем-то занята, единственное, что читается, — лёгкие романы ни о чём. Я даже авторов не запоминаю. Серьёзная книга может лежать рядом со мной месяц, год, и я знаю, что, если открою её и начну читать, не вылезу, пока не дочитаю до конца. Но на это у меня сейчас нет времени.

— Какие сны вам снятся?

— Разные, их много. Иногда очень красочные, иногда страшные. Есть свой персональный кошмар, который время от времени повторяется: начинаются соревнования, я должна идти на заплыв и понимаю, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Или прыгаю в воду, вижу, как все от меня уплывают, а я не чувствую рук и не могу сделать гребок. Или забываю в раздевалке шапочку, очки… Очень не люблю такие сны.

— Что считаете самым большим своим достижением?

— Рождение ребёнка.

— Чего вам не хватает, чтобы стать абсолютно счастливым человеком?

— Лапочки-дочки.

— Ну и напоследок ещё одна незаконченная фраза: «Я хочу, чтобы меня запомнили как…»

— …как человека, который всегда улыбается.