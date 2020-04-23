Субботина заявила, что у неё зависимость от социальных сетей

Российская синхронистка Варвара Субботина призналась, что не представляет своей жизни без социальных сетей.

«Я действительно зависима от Instagram, провожу там очень много времени. Постоянно с кем-то общаюсь, что-то смотрю, что-то ищу. Это прямо вот такая реальная зависимость. Не могу сказать, что горжусь этим, но и не скрываю», — призналась 19-летняя спортсменка RT.

Также Субботина рассказала, что её до сих пор задевают оскорбления в социальных сетях.

«В последнее время мне пишут гадости на регулярной основе. Не скажу, что я к этому привыкла. Для меня всё это ужасно, очень сильно задевает. Иногда до такой степени, что могу даже заплакать. Головой понимаю, что глупо устраивать такие истерики из-за того, что пишут незнакомые люди. Но так уж я устроена: меня обидели, наговорили гадостей — нужно от души погоревать по этому поводу. Предварительно, правда, я своих обидчиков блокирую, и мне сразу становится легче на душе: хотели меня обидеть — я обиделась. И отомстила. Больше вы меня не увидите, до свидания», — добавила синхронистка.

Ранее Субботина заявила, что для синхронистки месяц без воды — страшный сон.