Субботина: для синхронистки месяц без воды — страшный сон

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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, какими последствиями для представителей её вида спорта грозит длительное отсутствие тренировок.
Субботина: для синхронистки месяц без воды — страшный сон
  • © varechka_subbotina21
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«Для синхронистки месяц без воды — кошмар, страшный сон. Когда находишься на отдыхе, то волей-неволей всё равно плаваешь в бассейне или море, полностью чувство воды не уходит. А когда сидишь дома, то единственное развлечение — до магазина дойти и в ванной поваляться. Не знаю, как мы будем после такого перерыва входить в форму. Чувство воды наверняка будет полностью потеряно. Грубо говоря, ты плывёшь, гребёшь руками, а они как будто ватные. Гребёшь, как сквозь воздух, и не испытываешь никаких внятных ощущений. А вот когда постоянно тренируешься, то появляется чувство, что на воду можно опереться, оттолкнуться. Соответственно, возникает уверенность, что можешь всё», — рассказала Субботина RT.

В настоящее время все бассейны и тренировочные базы закрыты по причине карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее Субботина рассказала, доводилось ли ей плакать в корыстных целях.

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