Субботина рассказала, доводилось ли ей плакать в корыстных целях

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина призналась, что пыталась слезами воздействовать на своего тренера Татьяну Данченко.

«Я очень люблю покривляться, рожицы строить. Думала даже о том, чтобы попробовать себя в роли актрисы, когда закончу со спортом. Тем более все вокруг настоятельно мне это советуют. Вот и тренер сказала, что учиться в ГИТИС я пойду в 35 лет. Думаю, мне больше подойдёт драма: заплакать ни с того ни с сего я могу в любой момент. Захотелось зарыдать — вуаля! Сяду и буду плакать», — рассказала Субботина RT.

Также 19-летняя спортсменка призналась, что иногда пыталась воздействовать на тренеров слезами.

«Пользоваться своим умением приходилось только перед тренером. На жалость надавить, чтобы меня отпустили пораньше с тренировки или пожалели. В начале каждого сезона у нас такая история: начинать тренироваться после отпуска бывает особенно тяжело. И, соответственно, становится особенно себя жалко. Но как только я начинаю делать лицо «мне очень плохо, пожалейте меня», Татьяна Евгеньевна обычно говорит: «Вот знаешь, смотрю я на тебя, и мне не пожалеть тебя хочется, а удавить». С другой стороны, мне нравится, что тренер может быть очень мягкой, когда я и «солнышко», и «зайчик», и «моя хорошая, моя дорогая», но чётко знает, когда надо быть жёсткой, требовательной, надавить, заставить сделать ещё больше, чем я могу», — сказала синхронистка.

Ранее Субботина рассказала, что её тренер ожидает от неё продолжительной карьеры.