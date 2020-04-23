Субботина: тренер как-то заявила, что я буду плавать до Олимпиады 2036 года

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина ответила на вопрос, насколько долго планирует соревноваться на профессиональном уровне.

«Раз в год точно проскальзывают мысли: «Ну сколько можно уже сидеть в этой воде, от которой скукоживаются пальцы, зачем я вообще всё это делаю?» Но это очень кратковременное ощущение. Практически сразу приходит осознание, ради чего ты всё это делаешь. Ради Олимпиады и олимпийского золота. К этому, как мне кажется, стремится каждый спортсмен», — рассказала Субботина RT.

Также 19-летняя спортсменка порассуждала относительно продолжительности собственной карьеры в спорте.

«Я задумывалась о том, сколько раз смогу съездить на Олимпиады. Но сначала хорошо бы на первую отобраться, попасть в команду, а затем уже думать обо всём остальном. Татьяна Евгеньевна, мне кажется, надеется и верит, что у меня будут не одни Игры. Мне она вообще как-то заявила: «Будешь плавать до 35. В 2036-м выступишь на Олимпиаде — и потом езжай, куда захочешь, делай, что захочешь», — добавила Субботина.

Ранее Субботина призналась, что в выходной ей обычно хочется какой-то вредной еды.