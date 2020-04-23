Субботина: в выходной обычно хочется какой-то вредной еды

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала об особенностях своего питания во время тренировочного процесса.

«Успеваю ли я есть? Перед утренней тренировкой я стараюсь вообще не завтракать, потому что становится тяжело тренироваться. Поэтому завтракаю поздно — девочки приносят еду ближе к концу утренних занятий прямо на бортик. Если после сольной тренировки у нас нет работы в группе, иду обедать. Если же группа тренируется, я просто присоединяюсь к ней, а обед переносится часа на четыре вечера. Ужин у нас бывает после вечерней тренировки, но я чаще всего на ужин не хожу», — рассказала Субботина RT.

Она отметила, что приходится очень строго следить за своим весом, потому что за этим ведётся жёсткий контроль.

«Не выгонят ли за это со сбора? Нет, но в зале придётся работать с дополнительной нагрузкой. Устаю от этого, конечно. Но для того чтобы съесть то, что хочется, есть выходной, когда можно себе позволить заказать суши, пиццу. Больше всего обычно хочется какой-то вредной еды: жареных бургеров, чего-то сладенького. Тортики очень люблю», — добавила спортсменка.

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