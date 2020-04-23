Субботина призналась, что ужасно боялась Данченко до начала совместной работы

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала что испытывала страх перед тренером Татьяной Данченко до того, как начала заниматься в её группе.

«Был такой момент. Когда она впервые позвала меня к себе на тренировку посмотреть и оценить, на что я способна, я закатила истерику своему тренеру Юлии Потаповой. Кричала, что ужасно боюсь Татьяну Евгеньевну и ни за что к ней не пойду. Не знаю, что со мной тогда случилось, но паника реально была дикой. А осенью 2013-го, месяца через полтора после начала совместных тренировок в группе Данченко, я вдруг поняла, что мне абсолютно комфортно работать и всё нравится», — рассказала Субботина RT.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала руководство страны найти способ возобновить тренировочный процесс спортсменам.