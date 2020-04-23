Субботина призналась, что ужасно боялась Данченко до начала совместной работы

Короткая ссылка
Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала что испытывала страх перед тренером Татьяной Данченко до того, как начала заниматься в её группе.
Субботина призналась, что ужасно боялась Данченко до начала совместной работы
  • © subbotina21
  • vk.com

«Был такой момент. Когда она впервые позвала меня к себе на тренировку посмотреть и оценить, на что я способна, я закатила истерику своему тренеру Юлии Потаповой. Кричала, что ужасно боюсь Татьяну Евгеньевну и ни за что к ней не пойду. Не знаю, что со мной тогда случилось, но паника реально была дикой. А осенью 2013-го, месяца через полтора после начала совместных тренировок в группе Данченко, я вдруг поняла, что мне абсолютно комфортно работать и всё нравится», — рассказала Субботина RT.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала руководство страны найти способ возобновить тренировочный процесс спортсменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить