Покровская призвала разрешить тренировки спортсменам на закрытых базах

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала руководство страны найти способ возобновить тренировочный процесс спортсменам.
Покровская призвала разрешить тренировки спортсменам на закрытых базах
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Обидно — неужели никак нельзя подумать, как нам всем возобновить работу? Вода в бассейнах есть, база чистая, всё готово. Нам нельзя терять потенциал, когда продолжают работать наши конкуренты, к тренировкам вернулись и китайцы, и японцы. А наши спортсмены набрали форму, однако из-за отсутствия стартов из неё вышли. Её надо возвращать, и чем быстрее, тем лучше. Вся эта ситуация не должна оставить наши сборные в роли догоняющих. Сейчас руководство российского спорта должно сделать всё, чтобы сохранить элиту отечественного спорта. Спортсмены хотят и готовы работать», — цитирует Покровскую ТАСС.

С начала апреля из-за мировой пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы.

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