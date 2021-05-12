Субботина — об украинке Фединой: у неё потрясающие руки, поющие
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«Она серьёзный соперник. У неё потрясающие руки, поющие. Марта вообще очень артистична. Отыгрывает программу лицом и руками, как никто. Над лицом мне ещё много нужно работать. Оно у меня временами «детское» — не всегда передаёт ту эмоцию, которая заложена в программе», — заявила Субботина RT.
Она также рассказала, как в синхронном плавании происходит работа над лицом.
«Встаёшь перед зеркалом, надеваешь зажим и репетируешь», — добавила синхронистка.
Ранее Субботина рассказала, как было принято решение о её участии в чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.