Субботина — об украинке Фединой: у неё потрясающие руки, поющие

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Российская синхронистка Варвара Субботина поделилась мнением об украинке Марте Фединой, победившей в одиночной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Субботина — об украинке Фединой: у неё потрясающие руки, поющие
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Она серьёзный соперник. У неё потрясающие руки, поющие. Марта вообще очень артистична. Отыгрывает программу лицом и руками, как никто. Над лицом мне ещё много нужно работать. Оно у меня временами «детское» — не всегда передаёт ту эмоцию, которая заложена в программе», — заявила Субботина RT.

Она также рассказала, как в синхронном плавании происходит работа над лицом.

«Встаёшь перед зеркалом, надеваешь зажим и репетируешь», — добавила синхронистка.

Ранее Субботина рассказала, как было принято решение о её участии в чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

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