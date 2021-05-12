Субботина — о решении выступать на ЧЕ: меня поставили перед фактом

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Российская синхронистка Варвара Субботина рассказала, как было принято решение о её участии в чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Субботина — о решении выступать на ЧЕ: меня поставили перед фактом
  • © РИА Новости / Пероттино Джорджио

«У меня была истерика, если честно. Из Казани я ехала домой на поезде, поскольку с надрывом барабанной перепонки летать крайне не рекомендуется. Уже в Москве Татьяна Евгеньевна (Данченко. — RT) сказала мне, что будем переделывать произвольную программу, чтобы я могла с ней выступить. Убрали все погружения, так что работать стало достаточно безопасно», — рассказала Субботина RT.

Она отметила, что, несмотря на изменения в программе, во время выступлений ей было не по себе.

«В предварительных соревнованиях, когда подошла моя очередь выступать, судья говорит: «Go!» А я стою и понимаю, что мне страшно выходить на бортик. Всё-таки два года без столь крупных соревнований — это очень много. Меня поставили перед фактом. Хотя я и сама понимала, что столько времени готовиться к этому старту и пропустить его было бы совсем неправильно. Тренировалась я, правда, в совсем облегчённом режиме: плавала всего два часа в день с минимальной нагрузкой. Остальное дорабатывала в зале», — добавила спортсменка.

Ранее Субботина рассказала, как повредила барабанную перепонку.

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