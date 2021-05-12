Российские синхронистки победили в технической программе на ЧЕ в Будапеште
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Российская команда, в составе которой выступили Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина, по итогам своего выступления набрала 95,6705 балла.
Второе место заняла сборная Украины — 92,3920 балла. Тройку призёров с результатом 89,7700 балла замкнула национальная команда Испании.
Ранее сообщалось, что Варвара Субботина победила на чемпионате Европы в одиночной произвольной программе.