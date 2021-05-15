Четыре победы за один день: российские синхронисты и прыгуны в воду выиграли ещё по два золота ЧЕ

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште завершился пятый соревновательный день. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в произвольной программе, а смешанный дуэт Александра Мальцева и Оксаны Платоновой повторил их успех. Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина отпраздновали победу в синхронных прыжках с вышки. Евгений Кузнецов стал лучшим на трёхметровом трамплине, где второе место занял Никита Шлейхер.

Три дня на вершине

Пятый день чемпионата Европы по водным видам спорта по традиции начался с очередной победы российских синхронисток. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали лучшими среди женских дуэтов в произвольной программе и уже в третий раз выиграли золото соревнований в Будапеште.

Хотя россиянки по умолчанию были самыми серьёзными претендентками на первое место, одно обстоятельство могло помешать им продлить многолетнюю победную серию — плотное расписание стартов, предложенное организаторами. Ромашиной и Колесниченко приходилось выступать третий день подряд, а с учётом их незасчитанного прогона на старте первенства это было их четвёртое появление в бассейне «Дунай-Арены».

Для чемпионата Европы российский дуэт выбрал в качестве произвольной программы уже знакомую болельщикам постановку «Пауки» под музыку Михаила Экимяна. С ней спортсменки побеждали на чемпионате мира 2019 года в Кванджу. Правда, в каком состоянии сейчас был этот номер, никто, кроме них и тренера Татьяны Данченко, не знал. На недавнем этапе Мировой серии в Казани Ромашина и Колесниченко не выступали в произвольных соревнованиях, ограничившись только технической программой.

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Но переживать за готовность дуэта не стоило. Россиянки подтвердили, что по-прежнему находятся вне конкуренции: никто не мог повторить то, с какой синхронностью и в каком темпе они выполняли ставшие ещё более сложными элементы. Их программа была продумана до мелочей от погружения в воду до финальной позиции и не могла не впечатлить судей. Ромашина и Колесниченко получили 97,9000 балла, превзойдя на четыре десятые свой же результат последнего первенства планеты.

Для российских синхронисток это было последнее выступление в Будапеште. Ставшая 11-кратной чемпионкой Европы Колесниченко рассказала, что следующие дни она и партнёрша, у которой на две золотые медали больше, проведут на отдыхе, а затем продолжат подготовку к Олимпиаде в Токио.

«Первый раз мы показали программу «Пауки» в Кванджу, немного поменяли, модернизировали и сделали более динамичной. Оценки сами за себя говорят. Мы вчера со Светой Ромашиной обсуждали, кажется, что мы так давно уже здесь и хочется домой. Возвращаемся уже завтра! Соревнования закончились успешно. Мы будем восстанавливаться в пассивном режиме несколько дней, а потом с новыми силами вернёмся к работе. Вакцинироваться я пока не собираюсь — у меня пока довольно много антител. И я надеюсь, что они сохранятся в достаточном количестве до Олимпиады», — сказала Колесниченко РИА Новости.

Остальные места на пьедестале почёта заняли те же спортсменки, которые расположились за россиянками по итогам технической программы. Серебро выиграли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, а бронзовыми призёрами стали греческие близнецы Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри, представляющие Австрию.

Золото с новой партнёршей

Чтобы сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата Европы в синхронном плавании, в копилку команды нужно было положить ещё одну золотую медаль. С этой задачей справился смешанный дуэт Александра Мальцева и Олеси Платоновой. Вслед за Ромашиной и Колесниченко они тоже выиграли свою произвольную программу.

Мальцев уже выступал в Будапеште и одержал победу в первый день турнира, но тогда его партнёршей была опытная Майя Гурбанбердиева. Для следующего выступления под музыку из балета «Весна священная» Игоря Стравинского он выбрал 20-летнюю спортсменку. Раньше Платонова соревновалась только в групповых упражнениях с другими девушками, а в пару с Мальцевым встала в прошлом году, и этот чемпионат Европы стал для неё первым в карьере.

Дебют молодой спортсменки получился великолепным. Российский дуэт вышел к бассейну первым и выступил так, что сразу же мог бы принимать поздравления. Мальцев и Платонова идеально следовали ритмическому рисунку своей непростой композиции, соблюдая все её бесчисленные акценты. Поддержки и выныривания тоже прошли без ошибок, и дуэт получил заслуженные 93,9333 балла.

Конкуренцию россиянам могла бы составить сильная итальянская пара Джорджо Минизини — Манила Фламини, но они не приехали в Будапешт из-за коронавируса у партнёра. Из оставшихся участников соревнований никто не смог набрать больше 90 баллов. Второе место вслед за Мальцевым и Платоновой заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес, а бронзу выиграли другие итальянцы — Изотта Спортелли и Николо Ольяри. После победы Мальцев признался, что сожалел об отсутствии своих главных конкурентов.

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы приехал сильнейший из итальянских дуэтов, хотелось бы с ними посоревноваться. Но Минизини заболел коронавирусом, сдал положительный тест. Сюда приехал другой дуэт из Италии. Желаю Джорджо скорейшего выздоровления. Надеемся, что скоро увидимся. Ограничения на этом чемпионате Европы не так сильно дали о себе знать. Мы были в Будапеште на Мировой серии и уже к ним привыкли. Поэтому спокойно к этому отнеслись. То, что не можем выйти из отеля, единственный большой минус, но в целом нормально справились. Хотя усталость всё равно накопилась, долго ждали второй программы», — рассказал шестикратный чемпион Европы.

Без потерь в прыжках

Вечером к розыгрышу медалей приступили прыгуны в воду. Сборная России показала в пятый день максимально возможный результат. Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина выиграли соревнования по синхронным прыжкам с вышки, а Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли два первых места на трёхметровом трамплине.

Для Беляевой и Тимошинина было крайне важным удачно выступить в Будапеште. Совсем недавно его постигло настоящее несчастье, когда на Кубке мира им не хватило всего лишь 0,3 балла, чтобы выиграть путёвку на Олимпиаду в Токио.

Но по ходу соревнований в Венгрии было совсем не понятно, удастся ли Беляевой и Тимошининой реабилитироваться. Первых два обязательных прыжка они исполнили хуже, чем украинки Ксения Байло и София Лыскун, и сразу отстали от них на девять очков. Хотя в следующих двух попытках уже россиянки впечатляли судей больше, они лишь незначительно сократили отставание.

Однако в пятом раунде украинские спортсменки сильно ошиблись и буквально освободили путь соперницам к первому месту. У Беляевой и Тимошининой нервы оказались крепче, и они в последний момент захватили лидерство. В женских прыжках с вышки россиянки не выигрывали чемпионат Европы с 2015 года, когда Тимошинина победила с Екатериной Петуховой.

Мужской финал в прыжках с трёхметрового трамплина прошёл для россиян не так напряжённо. Основные фавориты сразу же сошли с дистанции: выигравший два золота в Будапеште немец Патрик Хаусдинг сорвал два первых прыжка, а вице-чемпион Олимпийских игр Джек Ло из Великобритании провалился во второй попытке. Шлейхер и Кузнецов так сильно не ошибались и сразу захватили лидерство.

Третий и четвёртый прыжки россияне провели не так здорово. Каждый раз они не справлялись с гашением воды, но высокие коэффициенты выручали их. Шлейхер продолжал оставаться первым, пока в пятом раунде Кузнецов, выступающий с длинной бородой, не исполнил прекрасный прыжок в три с половиной оборота назад из передней стойки, за который судьи с большой охотой ставили по девять баллов.

Для финальной попытки российские спортсмены припасли самые сложные элементы. Сначала Шлейхер показал два с половиной оборота с тремя винтами и заработал по итогам всего финала 505,80 балла — такой результат вполне был достоин победы. Но у Кузнецова был прекрасный ответ в виде прыжка в четыре с половиной оборота. Он стал единственным, кто за одну попытку заработал больше ста очков, а в сумме превзошёл Шлейхера на 19,40 балла. 31-летний спортсмен выиграл своё десятое золото чемпионатов Европы. И сделал это так, что стал явным претендентом на медаль токийской Олимпиады не только в синхронных прыжках, но и в личных.