Сенсация от дебютантки и серебро с оттенком грусти: российские прыгуны в воду завоевали три медали на ЧЕ

Анна Конаныхина стала первой россиянкой с 2000 года, которой удалось выиграть турнир по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. За счёт сложнейшей программы она на 36,05 балла опередила завоевавшую серебро соотечественницу Юлию Тимошинину. А вот дуэт Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера довольствовался лишь вторым местом, хотя считался одним из фаворитов соревнований на трёхметровом трамплине. На какие мысли навели выступления россиян в олимпийских дисциплинах перед Играми в Токио — в материале RT.

Четвёртый день чемпионата Европы по водным видам спорта стал первым по-настоящему значимым днём турнира, поскольку открыл состязания в олимпийских дисциплинах. Он принёс российским прыгунам в воду радость там, где её не слишком ждали, и поражение, которого не должно было случиться.

В индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки дебютантка сборной Анна Конаныхина, имеющая наиболее сложную программу, на 36,05 балла опередила трёхкратную чемпионку Европы Юлию Тимошинину и завоевала золото, которого у России не случалось в этом виде программы на больших континентальных чемпионатах с 2000 года (формально было ещё золото Юлии Колтуновой в 2009-м, но тот турнир имел гораздо менее значимый статус, нежели комплексные форумы по водным видам). А вот в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина у мужчин, где от Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера ждали только победы или как минимум жесточайшей борьбы за неё, российский дуэт уступил более десяти баллов немцам Патрику Хаусдинку и Ларсу Рюдигеру.

Стоит ли считать сенсацией победу Конаныхиной? Наверное, да: на недавнем Кубке мира в Токио петербурженка стала девятой, а в предварительных соревнованиях в Будапеште показала лишь 11-й результат. То есть рисковала вообще не пройти в финал. Однако у сверхсложных элементов есть специфика, которую нельзя не учитывать: если у спортсмена нет большого опыта выступлений, ему требуется достаточно много времени, чтобы стабилизировать все прыжки. Зачастую одна-единственная ошибка создаёт «эффект домино», и начинает сыпаться всё остальное, но если ошибок удаётся избежать, спортсмен сразу получает громадное преимущество над теми, чьи программы проще.

В Будапеште 16-летней дебютантке удалось обуздать запредельную сложность. Более того: за два прыжка из пяти она получила «девятки», что почти никогда не случается в прыжках в воду применительно к европейским прыгуньям.

Одна из причин столь нехарактерной судейской щедрости заключалась в том, что перед финалом на вышке арбитры получили существенный нагоняй за то, что они «неспособны отличить хорошие прыжки от посредственных», как выразился один из участников разбирательства. Претензия выглядела справедливой: в ходе женского финала на метровом трамплине, где 12 спортсменок выполнили по пять произвольных прыжков, судейская бригада выставила в совокупности 420 оценок из которых лишь пять оказались выше 7,5 баллов.

В сложных с технической точки зрения видах спорта, безусловно, случаются турниры, где судейство оказывается предельно жёстким, но в данном случае подобную скупость было сложно чем-то оправдать. Особенно сейчас, когда до Игр в Токио осталось совсем немного времени. В переводе с цифрового на человеческий язык оценки означали, что европейские спортсменки (с точки зрения судей) не способны хорошо прыгать по умолчанию. Хотя на самом деле разница между Европой и Китаем сейчас практически нивелирована в плане как сложности, так и мастерства.

Представителям Поднебесной, что интересно, сослужило медвежью услугу всё то же судейство: на протяжении многих лет китайцев судили до такой степени «льготно», что сами они перестали обращать внимание на такие «мелочи», как согнутые колени, недотянутые носки и разведённые в винтовых прыжках ноги — то, за что жесточайшим образом карают спортсменов из других стран. Почему так происходит, исчерпывающе объяснил год назад президент российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

«Технология очень проста: судей отбирают на Игры по четырёхлетнему циклу. На всех соревнованиях за работой арбитров от FINA наблюдает представитель технического комитета, которого назначает лиазон. Как правило, это китаец. Если судья ставит кому-то из атлетов Поднебесной плохую оценку, ему потихоньку снижают рейтинг. И получается, что до Олимпиады доходят только те специалисты, которые судят китайских прыгунов максимально хорошо. Возможно, в следующем году нам удастся эту практику изменить, если на очередных выборах, которые пройдут в Токио перед Олимпийскими играми, позицию лиазона в прыжках в воду займёт представитель другой страны», — говорил Власенко.

Изменится что-то в Токио, или нет, нам только предстоит увидеть, а вот в четверг выступление Кузнецова и Шлейхера в мужских синхронных прыжках с трамплина вызвало отчаянную ностальгию по временам, когда Кузнецов стоял в паре с Ильёй Захаровым и вместе с ним семь раз становился чемпионом Европы, выиграл золото мирового первенства в 2017-м и серебро Олимпийских игр в Лондоне. На Кубке мира-2021 в Токио Евгений и Никита финишировали третьими, проиграв английскому и немецкому дуэтам, так что поражение россиян в Будапеште от Хаусдинга/Рюдигера выглядело уже системным. Впору было радоваться, что обладатели Кубка мира и признанно сильнейшие европейские синхронисты Джек Ло/Дэниэл Гудфеллоу вдрызг завалили свою программу, улетев на шестое место. Не случись этого, скорее всего, никакого серебра у России в этом виде не оказалось бы.

Принять столь огорчительный факт сложно: дуэт Кузнецова и Шлейхера сложился после того, как в 2019-м Захаров был отстранён от соревнований на полтора года за дисциплинарное нарушение — пропуск трёх допинг-тестов. Новому тандему прочили достаточно перспективное будущее, однако добиться той гармонии, которая всегда отличала на трамплине Евгения и Илью, у Кузнецова и Шлейхера пока не выходит. Иначе говоря, главный козырь, которыми на протяжении многих лет считались мужские синхронные прыжки с трамплина, того и гляди может вылететь у России из рук.

Синхрон — это вообще очень тонкое дело в плане подбора партнёров. В свое время у России уже был идеальный дуэт в виде двух выдающихся спортсменов — Дмитрия Саутина и Александра Доброскока. Из-за конфликта на Играх в Афинах партнёры разошлись, после чего Дмитрий встал в пару с Юрием Кунаковым и даже сумел выиграть с ним олимпийское серебро на Играх-2008. При этом все понимали, что Кунаков сильно недотягивает по своим способностям до двукратного олимпийского чемпиона и тем самым как бы вынуждает его слегка сдерживать амплитуду собственных прыжков, чтобы разница в классе не слишком бросалась в глаза.

У Кузнецова и Шлейхера другая история. Когда атлеты обладают столь яркой индивидуальностью и лидерскими качествами, у них не всегда получается подстроиться друг под друга. К тому же Шлейхер в равной степени специализируется в прыжках с 10-метровой вышки (на этом снаряде он несколько раз становился призёром европейских первенств как индивидуально, так и в синхроне), а «скрестить» вышечника и трамплиниста дело крайне непростое.

Впрочем, в Будапеште у прыгунов в воду впереди ещё шесть финалов в олимпийских дисциплинах, так что и у Кузнецова, и у Шлейхера будет возможность реабилитировать себя.