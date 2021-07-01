Тренер российских синхронисток прокомментировала запрет изображения медведя на купальнике

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Тренер российского дуэта синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко Татьяна Данченко отреагировала на новость, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летних Олимпийских играх в Токио.
Тренер российских синхронисток прокомментировала запрет изображения медведя на купальнике
  • РИА Новости

«Пусть это будет наша самая большая неприятность. Наша художница Кристина Терентьева сейчас будет срочно шить другие купальники по подтверждённым эскизам», — цитирует Данченко «Р-Спорт».

Тренер отметила, что в команде хотят оставить позади эту историю.

«Безусловно, жаль, хорошие были эскизы. Но тратить на это силы нет никакого желания», — сказала она.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства запрещено демонстрировать государственную символику. На Олимпийских играх они будут представлять команду Олимпийского комитета России.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио.

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