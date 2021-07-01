В Госдуме отреагировали на запрет изображения медведя на купальниках российских синхронисток

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летних Олимпийских играх в Токио.

«Когда прочитал, мне стало смешно. Иногда решения наших зарубежных коллег не поддаются логике. По решению Спортивного арбитражного суда не было прописано запретов на зверюшек. Если есть новое решение, о котором мы не знаем, то пропишите его», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства запрещено демонстрировать государственную символику. На Олимпийских играх они будут представлять команду Олимпийского комитета России.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио.