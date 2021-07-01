Данченко — о ситуации с запретом на костюмы: время на замену у нас пока есть

Тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала запрет сборной России выступать в купальниках с изображением медведя на летних Олимпийских играх в Токио.

«Не вспомню, чтобы раньше нам приходилось согласовывать костюмы для выступлений, поэтому требование поменять дизайн купальников прозвучало для нас несколько неожиданно и не сказать чтобы вовремя: костюмы были практически закончены, и наша художница Кристина Терентьева даже ушла в отпуск», — рассказала Данченко RT.

Она отметила, что в связи с тем, что спортсменкам не был утверждён дизайн формы, понадобятся полностью новые костюмы, поскольку старые невозможно переделать.

«Соответственно, как только Кристина вернётся из отпуска, она начнёт работать над купальниками по новым эскизам. Время на то, чтобы произвести замену, у нас пока есть, и думаю, больше неожиданностей не окажется», — добавила Данченко.

Ранее стало известно, что российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио.