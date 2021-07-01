Данченко — о ситуации с запретом на костюмы: время на замену у нас пока есть

Короткая ссылка
Тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала запрет сборной России выступать в купальниках с изображением медведя на летних Олимпийских играх в Токио.
Данченко — о ситуации с запретом на костюмы: время на замену у нас пока есть
  • РИА Новости

«Не вспомню, чтобы раньше нам приходилось согласовывать костюмы для выступлений, поэтому требование поменять дизайн купальников прозвучало для нас несколько неожиданно и не сказать чтобы вовремя: костюмы были практически закончены, и наша художница Кристина Терентьева даже ушла в отпуск», — рассказала Данченко RT.

Она отметила, что в связи с тем, что спортсменкам не был утверждён дизайн формы, понадобятся полностью новые костюмы, поскольку старые невозможно переделать.

«Соответственно, как только Кристина вернётся из отпуска, она начнёт работать над купальниками по новым эскизам. Время на то, чтобы произвести замену, у нас пока есть, и думаю, больше неожиданностей не окажется», — добавила Данченко.

Ранее стало известно, что российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить