С Ласицкене и Шубенковым, но без Моргунова: кто вошёл в олимпийскую сборную России по лёгкой атлетике

В состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпийские игры в Токио вошли десять спортсменов, в том числе Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, у которых в этом сезоне пока не было больших успехов. Кроме них в команду попали победители и призёры чемпионатов мира Анжелика Сидорова, Дарья Клишина, Валерий Пронкин и Василий Мизинов. В список не вошёл обладатель четвёртого результата в мире в прыжках с шестом Тимур Моргунов, так как ему не предоставили нейтральный статус.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) определилась с составом сборной на летние Олимпийские игры в Токио. Рабочая группа во главе с исполняющей обязанности президента Ириной Приваловой определила десять спортсменов, которые уже через месяц выступят на главных стартах года.

В список вошли Михаил Акименко, Илья Иванюк, Мария Ласицкене (все — прыжки в высоту), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба — ходьба на 20 км), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренёв (десятиборье) и Валерий Пронкин (метание молота).

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Послать на Олимпиаду больше спортсменов у ВФЛА не было возможности. По условиям Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) состав команды на отдельные крупные соревнования может быть ограничен только десятью легкоатлетами. Каждый из них при этом должен иметь нейтральный статус и выполнить олимпийский норматив в течение определённого срока. Соблюсти оба этих условия удалось только 20 спортсменам, из которых рабочей группе и пришлось выбирать финальную «десятку». Ещё 16 легкоатлетов выполнили нормативы, но не успели получить нейтральный статус.

Самой большой потерей для сборной стало отсутствие шестовика Тимура Моргунова. Вице-чемпион Европы 2018 года в этом сезоне дважды покорял высоту 5,90 м — только три спортсмена в мире выступали ещё лучше. Правда, официально эти результаты ему не были засчитаны, так как одни состязания проходили в манеже из-за дождя, а другие были организованы на помосте, а не на земле. Моргунов до последнего ждал, что ему дадут нейтральный статус, однако ответа он так и не получил. Возможно, причиной могла быть собственная ошибка спортсмена, который поздно отправил документы.

«Они не занесли результаты в топ-лист, а без этих двух стартов меня в статистике результатов этого сезона вообще нет. Ну и получается, возможно, они подумали — результатов нет, зачем ему давать допуск? Я только этим сейчас объясняю ситуацию. Возможно, в этом причина. Когда я подавал документы на статус, то сначала подал неправильно, а затем правильно. И после второй подачи документов они ответили мне на почту, что заявка получена и будет обрабатываться в порядке общей очереди. Сами написали, то есть заявку они видели, рассматривали», — сказал Моргунов «Матч ТВ».

Ещё две спортсменки в нынешнем сезоне занимают седьмые места в мировом топ-листе и при определённых условиях могли бы включиться в борьбу за медали. Это Екатерина Конева, выступающая в тройном прыжке, и Екатерина Ивонина, специализирующаяся на беге на 3000 метров с препятствиями. Но они тоже не получили нейтральный статус. Ходоку Сергею Ракову принадлежит на дистанции 50 км пятый результат сезона, однако кроме допуска на соревнования у него нет официально выполненного норматива.

В окончательном составе сборной на Олимпиаду безусловным лидером является Мария Ласицкене. За свою карьеру она выиграла три чемпионата мира и много лет показывала лучшие результаты среди всех девушек. Правда, в этом сезоне у рабочей группы могли возникнуть вопросы к 28-летней спортсменке. В мае высшим достижением Ласицкене был прыжок на 1,88 м — такого скромного показателя не может хватить даже для выхода в финал Олимпийских игр. Позже стало известно о её травме бедра, из-за которой она не выступала весь месяц и пропустила чемпионат России в Чебоксарах.

Согласно критериям формирования олимпийской «десятки», Ласицкене не должна была попасть в команду — в них указано, что главным критерием является положение в списках лучших мировых результатах, а исключения для титулованных спортсменов не предусмотрены. Вместо Ласицкене в команду могла войти, например, шестовичка Полина Кнороз, которой принадлежит седьмой показатель в сезоне. В итоге в ВФЛА всё-таки решили сделать ставку на опытнейшую спортсменку, у которой шансы завоевать медали при наличии хорошей формы всё-таки выше.

То же самое касается барьериста Сергея Шубенкова. Последние полгода ему приходилось доказывать свою невиновность в громком допинговом деле, что не позволяло ему не только выступать за рубежом, но и иметь богатую соревновательную практику дома. Лишь после полного оправдания Шубенков выступил на чемпионате России и показал в полуфинале свой лучший результат за сезон — 13,24 с, что является 15-м показателем в мире. Четырёхкратному призёру первенств планеты доверили место в команде, и в течение месяца ему придётся доказывать, что выбор в его пользу был сделан не зря.

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Десятиборец Илья Шкуренёв, как и Шубенков, получил допуск лишь в последний момент. В этом году он выступал в своей дисциплине только один раз на чемпионате России и набрал 8300 баллов. Этого хватило для того, чтобы подняться на 11-е место в нынешнем сезоне и оказаться в олимпийской сборной. Хотя Шкуренёв и имеет позицию хуже, чем та же Кнороз, всё-таки нужно учитывать, что в его виде соревнования проводятся достаточно редко, а на чемпионатах мира Шкуренёв дважды оказывался в шаге от медалей, в том числе на последних соревнованиях в Дохе.

Самым неожиданным можно назвать появление в олимпийской «десятке» Эльвиры Хасановой. Два года назад она едва могла претендовать на попадание в команду, однако в этом сезоне 21-летняя спортсменка весьма успешно выступила на командном чемпионате России, где прошла 20 км за 1:27:13. На конец июня Хасанова занимает восьмую строчку в мировом топ-листе, при том что впереди неё сразу пять китаянок (а на Играх могут выступить не более трёх) и соотечественницы Елена Лашманова и Рейхан Каграманова, у которых нет нейтрального статуса. То есть за вычетом тех спортсменок, которые выступить в Токио не смогут, Хасанова идёт четвёртой в мировом рейтинге.

Ниже седьмого места в своих дисциплинах располагаются метатель молота Валерий Пронкин и ходок Василий Мизинов. Они оба замыкают восьмёрку лучших спортсменов среди тех, кто сможет выступить в Токио. При этом и Пронкин, и Мизинов в 2017 году выигрывали серебряные медали чемпионата мира, то есть успешный опыт выступлений на крупных соревнованиях у них имеется.

Ко всем остальным спортсменам, попавшим в команду, вопросов быть не должно. Илья Иванюк с результатом 2,37 м является лучшим прыгуном в высоту сезона, а Михаил Акименко делит третье место. Анжелика Сидорова, покорившая высоту 4,91 м, уступает всего четыре сантиметра американке Кэти Наджотте. Дарья Клишина замыкает первую пятёрку среди прыгуний в длину с ещё мартовской попыткой на 7,01 м.