Соперник Шубенкова перед Олимпиадой показал второй результат в мировой истории
- Reuters
Таким образом, соперник россиянина Сергея Шубенкова показал второй результат в истории бега на 110 метров с барьерами.
Быстрее американца пробежал лишь его соотечественник олимпийский чемпион Арис Мэритт в 2012 году (12,80).
В финале Хэллоуэй одержал победу, преодолев дистанцию за 12,96 секунды.
Отметим, что Шубенков на чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами показал результат в 13,24 секунды.
Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа в Токио.
Ранее сообщалось, что Шубенков получил нейтральный статус.