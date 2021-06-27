Соперник Шубенкова перед Олимпиадой показал второй результат в мировой истории

Американский легкоатлет Грант Хэллоуэй в полуфинальном забеге на отборе в олимпийскую сборную США преодолел дистанцию за 12,81 секунды.

Таким образом, соперник россиянина Сергея Шубенкова показал второй результат в истории бега на 110 метров с барьерами.

Быстрее американца пробежал лишь его соотечественник олимпийский чемпион Арис Мэритт в 2012 году (12,80).

В финале Хэллоуэй одержал победу, преодолев дистанцию за 12,96 секунды.

Отметим, что Шубенков на чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами показал результат в 13,24 секунды.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа в Токио.

Ранее сообщалось, что Шубенков получил нейтральный статус.