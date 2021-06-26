Легкоатлет Шубенков получил нейтральный статус

World Athletics объявила о предоставлении российскому бегуну на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

Как сообщает пресс-служба World Athletics, 61 российский легкоатлет получил допуск к международным стартам, в том числе и Шубенков.

30-летний легкоатлет подал заявку на получение нейтрального статуса 5 мая. 22 июня стало известно, что Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Шубенков рассчитывает пробежать на Олимпиаде лучше, чем на чемпионате России.