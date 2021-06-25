Шубенков рассчитывает пробежать на Олимпиаде лучше, чем на чемпионате России

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выразил надежду, что на Олимпийских играх в Токио ему удастся выступить лучше, чем на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

«В полуфинале расслабленно пробежал, посмотрел на табло — 13,24. Ну, думаю, в финале как нечего делать «десятку» сниму. А тут то ли в колодках встал, то ли что — но всех подождал и потом побежал. Сейчас я в расстройстве — так бежать в полуфинале, а в финале непонятно что. Так нельзя. Надеюсь, что на Олимпиаде будет лучше. Разозлит ли меня это на Играх? Вообще, злиться не люблю. Готов был хорошо, но не реализовался», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Шубенков завоевал золото на чемпионате России, выиграв забег на 110 метров с барьерами с результатом 13,37 секунды.

Ранее Шубенков рассказал, как его поздравляли со снятием обвинений в применении допинга.

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