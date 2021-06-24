Шубенков рассказал, как его поздравляли со снятием обвинений в применении допинга

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах коллеги по сборной поздравляли его с положительным решением Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

«Ребята поздравляли, как будто чемпионат мира выиграл. Иностранцы не поздравляли. Если только Дарью Клишину иностранкой не считать», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Слушания по делу 30-летнего россиянина о нарушении антидопинговых правил состоялись 21 июня. Шубенков подозревался в использовании запрещённого вещества — ацетазоламида. По итогам заседания россиянин был признан невиновным.

Ранее Шубенков ответил на вопрос, действительно ли он намерен подать в суд на СМИ за клевету в публикациях о том, что он принимал допинг.