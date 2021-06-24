Легкоатлет Шубенков о возможных исках против СМИ: вопрос открыт
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
«У меня пока что есть чем себя занять, скажем так. Но исковая давность ещё не прошла. Поэтому вопрос открытый», — цитирует Шубенкова РИА Новости.
Слушания по делу 30-летнего россиянина о нарушении антидопинговых правил состоялись 21 июня. Шубенков подозревался в использовании запрещённого вещества — ацетазоламида. По итогам заседания россиянин был признан невиновным.
Ранее сообщалось, что Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на чемпионате России.