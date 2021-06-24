Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на чемпионате России
Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на первенстве России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
Шубенков финишировал за 13,37 секунды.
Вторым стал Константин Шабанов (13,90), а тройку лучших замкнул Филипп Шабанов (13,96).
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что верил в невиновность Шубенкова по допинговому делу.
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