Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на чемпионате России

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Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на первенстве России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.
Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Шубенков финишировал за 13,37 секунды.

Вторым стал Константин Шабанов (13,90), а тройку лучших замкнул Филипп Шабанов (13,96).

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что верил в невиновность Шубенкова по допинговому делу.

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