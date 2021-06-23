Матыцин заявил, что верил в невиновность Шубенкова по допинговому делу

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по бегу на 110 м с барьерами был признан невиновным по обвинению в допинге.
Матыцин заявил, что верил в невиновность Шубенкова по допинговому делу
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«Я всегда верил в Сергея Шубенкова. Мы максимально оказывали и продолжаем оказывать ему содействие и поддержку на пути к справедливости. Первый важный шаг сделан, он официально признан невиновным. Какой шаг сделает Всемирное антидопинговое агентство — решать ему. Но надеюсь, что там тоже понимают значение такого спортсмена, как Сергей Шубенков, для мировой лёгкой атлетики», — цитирует Матыцина ТАСС.

Слушания по делу 30-летнего россиянина о нарушении антидопинговых правил состоялись 21 июня. Шубенков подозревался в использовании запрещённого вещества ацетазоламида. По итогам заседания россиянин был признан невиновным.

Ранее Богословская выразила уверенность, что Шубенков получит нейтральный статус в ближайшее время.

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